Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У формі мушлі: Емілі Ратаковскі у в'язаному бікіні показала ідеальну фігуру

У формі мушлі: Емілі Ратаковскі у в'язаному бікіні показала ідеальну фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
975
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У формі мушлі: Емілі Ратаковскі у в'язаному бікіні показала ідеальну фігуру

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

32-річна модель сама рекламує купальники власного бренду.

Емілі Ратаковскі обожнює фотографуватися у купальниках, тому її фотоблог рясніє пікантними знімками, на яких вона у трендових пляжних луках вихваляється красивим тілом. 

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Цього разу Емілі приміряла стильну обновку з нової колекції свого бренду Inamorata. Модель позувала у білому в’язаному бікіні у формі мушлі і з довгими зав'язками.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Купальник чудово сидів на її стрункій фігурі і підкреслював пишний сексуальний бюст.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, минулого разу Емілі Ратаковскі у різнокольоровому бікіні з принтом похизувалася пружними сідницями.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
975
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація