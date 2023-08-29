У формі мушлі: Емілі Ратаковскі у в'язаному бікіні показала ідеальну фігуру

32-річна модель сама рекламує купальники власного бренду.
Емілі Ратаковскі обожнює фотографуватися у купальниках, тому її фотоблог рясніє пікантними знімками, на яких вона у трендових пляжних луках вихваляється красивим тілом.
Цього разу Емілі приміряла стильну обновку з нової колекції свого бренду Inamorata. Модель позувала у білому в’язаному бікіні у формі мушлі і з довгими зав'язками.
Купальник чудово сидів на її стрункій фігурі і підкреслював пишний сексуальний бюст.
Нагадаємо, минулого разу Емілі Ратаковскі у різнокольоровому бікіні з принтом похизувалася пружними сідницями.
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