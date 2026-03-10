У формі та з брекетами: Кім Кардашян показала, який вигляд мала у 8-му класі

Кім Кардашян / © Associated Press

45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка й акторка — Кім Кардашян - опублікувала у своєму Instagram архівне шкільне фото.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

На знімку майбутня знаменитість зображена ще підлітком. Кім позує в білій форменній шкільній сорочці з вишитою назвою навчального закладу і з рюкзаком за плечима. Волосся в неї розпущене, а на обличчі — широка усмішка. При цьому уважні шанувальники помітили, що в той період Кім проходила ортодонтичне лікування, а на її зубах помітно брекети. Фото має вигляд типового шкільного портрета кінця 1990-х і помітно відрізняється від гламурних образів, до яких звикли фанати зірки сьогодні.

Судячи з підпису під публікацією, знімок був зроблений, коли Кардашян навчалася у 8-му класі. В американській шкільній системі це останній рік middle school, тому на той момент майбутній знаменитості було приблизно 13-14 років.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Наразі Кім уже мама чотирьох дітей, яких вона народила у шлюбі з Каньє Вестом, з яким розлучилася в березні 2022-го. Діти здебільшого живуть із Кім, хоча у них із колишнім чоловіком спільна опіка. 15 січня виповнилося 8 років їхній наймолодшій донечці Чикаго, яку народила парі сурогатна матір. Фото з донькою, яка дуже на неї схожа, Кім поділилася в Мережі.

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян зізналася, що купила кришталевий бюстгальтер Брітні Спірс, але їй про це не сказала.