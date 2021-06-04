У футболці і лосинах: Емілі Ратаковскі попалася на очі папараці

Молоду маму сфотографували під час прогулянки Нью-Йорком, але без дитини.

29-річна Емілі Ратаковскі зараз не так часто, як раніше, потрапляє під приціл вуличних фотографів. Все тому, що у моделі в березні народився син і вся увага молодої матері зараз зосереджена на ньому.

Іноді Ратаковскі виходить на прогулянку з сином Сильвестром і потрапляє під приціл репортерів на вулицях Нью-Йорка. Кілька разів зірку навіть заскочили в компанії чоловіка Себастьяна і їхнього собаки Коломбо, як в старі добрі часи.

Вчора фотографи зазнімкували Емілі саму на прогулянці. Ймовірно, дівчина прямувала у справах. Вона була одягнена в подовжену молочну футболку з принтом і написами, флісову кофту і лосини, а також взута в білі кеди. На голові у Ратаковскі була бейсболка, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Зірка одягла золоті сережки прямокутної форми і зробила денний макіяж в нюдових відтінках.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Зазначимо, для прогулянки з дитиною Емілі Ратаковскі вибирає простий і комфортний одяг, але іноді одягає і свої улюблені мінісукні.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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