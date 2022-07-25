У футболці із зображенням Брітні Спірс та з сумкою Chanel: стильну Гіларі Дафф помітили у Лос-Анджелесі

Хоча на перший погляд образ акторки здається простим, але насправді це зовсім не так.
Мати трьох дітей та акторку ромкомів Гіларі Дафф помітили на вулиці у Лос-Анджелесі у вихідні. Зірка залишила свій затишний розкішний дім, щоб виконати кілька справ, а під приціл папараці потрапила, коли вже прямувала до свого автомобіля.
Для виходу Гіларі одягла стильний повсякденний образ, у якому особливу увагу привертала біла футболка з принтом у вигляді Брітні Спірс із її культового кліпу Baby One More Time.
На акторці були бежеві ляпанці від бренду Hermes, через плече висіла бордова сумка Chanel за 5900 доларів, також вона одягла джинси із щільного котону з дірками на колінах від Moussy Vintage. Вартість схожої пари 350 доларів.
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