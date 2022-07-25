У футболці із зображенням Брітні Спірс та з сумкою Chanel: стильну Гіларі Дафф помітили у Лос-Анджелесі

Хоча на перший погляд образ акторки здається простим, але насправді це зовсім не так.

Мати трьох дітей та акторку ромкомів Гіларі Дафф помітили на вулиці у Лос-Анджелесі у вихідні. Зірка залишила свій затишний розкішний дім, щоб виконати кілька справ, а під приціл папараці потрапила, коли вже прямувала до свого автомобіля.

Гіларі Дафф / Фото: Getty Images

Для виходу Гіларі одягла стильний повсякденний образ, у якому особливу увагу привертала біла футболка з принтом у вигляді Брітні Спірс із її культового кліпу Baby One More Time.

Футболка Гіларі Дафф / Фото: Getty Images

Брітні Спірс у кліпі Baby One More Time / Фото: скриншот з відео

На акторці були бежеві ляпанці від бренду Hermes, через плече висіла бордова сумка Chanel за 5900 доларів, також вона одягла джинси із щільного котону з дірками на колінах від Moussy Vintage. Вартість схожої пари 350 доларів.

Джинси Гіларі Дафф

Сумка Гіларі Дафф

Читайте також: