У футболці із зображенням картини Марії Примаченко: Анатолій Анатоліч на прем'єрі фільму "Феррарі"

Телеведучий обрав для свго виходу стильну футболку від українського бренду.

У Києві, у кінотеатрі "Оскар", відбулася прем'єра фільму про спорт "Феррарі". Режисером картини виступив Майкл Манн. Стрічка знята за мотивами книжки Брока Єйтса "Енцо Феррарі: людина і машина" 1991 року.

Захід відвідав Анатолій Анатоліч із дружиною Юлою. Ведучий був одягнений у стильну футболку із капсульної колекції українського бренду TTSWTRS і Фонду родини Примаченко. На футболці зображена картина народної художниці – "Чорний звір". Її Анатолій скомбінував із штанями-карго кольору хакі.

Анатолій Анатоліч із дружиною Юлою/Фото Євгена Воронцова

Юла була одягнена у шкіряну куртку, бежевий в'язаний светр і шкіряні штани оливкового кольору.

Анатолій Анатоліч і Юла/Фото Євгена Воронцова

На прем'єрі також побували співачка Lilu, кіноблогерка Інна Гордєєва і блогерки Скажена.

Lilu обрала для своєї появи образ total black.

Lilu/Фото Євгена Воронцова

Інна Гордєєва позувала у маскулінному двобортному жакеті в смужку і білому топі.

Інна Гордєєва/Фото Євгена Воронцова

А Скажена постала у кокетливій чорній сукні.

Скажена/Фото Євгена Воронцова

Про фільм:

Події стрічки розгортаються 1957 року. Колишній автогонщик Енцо Феррарі переживає кризу. Компанія, яку він заснував із дружиною Лаурою, стає банкрутом. І від цього моменту шлюб подружжя випробовується на міцність. Вони втрачають єдиного сина і законного спадкоємця, а після цього перед ними постає випробування визнанням і прийняття сина, народженого Енцо поза шлюбом.

Щоб врятувати сімейний бізнес, Феррарі вирішує ризикнути і поставити все на Mille Miglia – культову гонку довжиною 1000 миль Італією. Попередня гонка закінчилася трагічно.

Фільм вже в українському прокаті.

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