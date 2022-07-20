У футболці із зображенням українського паспорта: Надя Дорофєєва похизувалася обновкою

Співачка показала обновку і заінтригувала фоловерів новим проєктом.
Надя Дорофєєва похизувалася в Instagram стильною чорною футболкою із зображенням обкладинки українського паспорта. Волосся вона зібрала у хвіст і була практично без макіяжу на обличчі.
У дописі артистка заінтригувала підписників особливим проєктом, у межах якого вона поділиться своїми книжковими рекомендаціями.
"Читання для мене – не тільки один з найулюбленіших процесів, але й важлива складова ментальної підтримки.
Яка книга останнім часом вам допомогла/підтримала/зарядила? Поділіться в коментарях.
А зовсім скоро я поділюсь з вами своїми книжковими рекомендаціями у новому особливому проєкті", - написала Надя.
Нагадаємо, Дорофєєва у білосніжному аутфіті від української дизайнерки Nadya Dzyak зворушливо виконала Гімн України на благодійному матчі у Бельгії.
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