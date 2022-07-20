Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У футболці із зображенням українського паспорта: Надя Дорофєєва похизувалася обновкою

У футболці із зображенням українського паспорта: Надя Дорофєєва похизувалася обновкою

Дата публікації
Перегляди
706
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У футболці із зображенням українського паспорта: Надя Дорофєєва похизувалася обновкою

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка показала обновку і заінтригувала фоловерів новим проєктом.

Надя Дорофєєва похизувалася в Instagram стильною чорною футболкою із зображенням обкладинки українського паспорта. Волосся вона зібрала у хвіст і була практично без макіяжу на обличчі.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

У дописі артистка заінтригувала підписників особливим проєктом, у межах якого вона поділиться своїми книжковими рекомендаціями.

"Читання для мене – не тільки один з найулюбленіших процесів, але й важлива складова ментальної підтримки.

Яка книга останнім часом вам допомогла/підтримала/зарядила? Поділіться в коментарях.

А зовсім скоро я поділюсь з вами своїми книжковими рекомендаціями у новому особливому проєкті", - написала Надя.

Нагадаємо, Дорофєєва у білосніжному аутфіті від української дизайнерки Nadya Dzyak зворушливо виконала Гімн України на благодійному матчі у Бельгії.

Читайте також:

Наступна публікація