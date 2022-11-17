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У футболці з іменем загиблої іранки: Джессіка Честейн під прицілом фотографів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
953
Час на прочитання
2 хв
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У футболці з іменем загиблої іранки: Джессіка Честейн під прицілом фотографів

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Голлівудська акторка продемонструвала підтримку жінкам Ірану.

Поки Іран постачає Росії безпілотники та ракети для обстрілу мирного населення України, влада цієї країни не може розібратися з власними внутрішніми демонами, що виникли через утиск прав і жінок та жахливих норм законів. У вересні цього року в Ірані поліцією моралі було вбито 22-річну дівчину на ім'я Махса Аміні. Спочатку її заарештували на вулиці за хіджаб, одягнений не відповідно до ісламських норм — у дівчини було видно волосся.

Очевидці, зокрема й жінки, які були затримані разом з Аміні, заявляють, що перед смертю дівчина була жорстоко побита, отримавши тяжкі травми голови. У поліції ж заявили, що вона померла від раптового серцевого нападу.

Після цієї історії жінки в усьому світі вийшли на протести, почали відрізати волосся та публікувати ролики в Інтернеті. Джессіка Честейн не залишилася осторонь цієї історії та вирішила висловити свою підтримку жінкам Ірану. Акторка відвідала шоу "У прямому ефірі з Келлі та Майклом" у коричневому костюмі, туфлях-човниках та білій футболці, на якій був принт у вигляді імені Махсі Аміні.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Джесіка приїжджала і до України, де зустрілася з родинами постраждалих від російської агресії та президентом Володимиром Зеленським.

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в
Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt
© Сайт президента України
Фото: Сайт президента України

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Дата публікації
Перегляди
953
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