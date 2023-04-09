У футболці та мінішортах: Шерон Стоун показала, як відпочивала з подругами

У своєму блогу в Instagram голлівудська зірка опублікувала знімок, на якому позує в компанії хороших подруг. Шерон одягнена в короткі білі шорти, просту футболку з паєтками на грудях і взута в кросівки. У зірки розпущене волосся, а на обличчі окуляри від сонця. Такою на червоних доріжках Шерон не побачиш, однак, приємно, що Стоун демонструє підписникам, що у звичайному житті вона є такою ж простою людиною, як і решта.

Де саме Шерон Стоун відпочивала із подругами, вона не розповіла. Але судячи з щасливих усмішок на їхніх обличчях, час провели чудово.

Нагадаємо, зовсім нещодавно ми бачили Стоун на галавечорі "Жінки, які роблять історію" у Національному музеї історії жінок у The Schuyler у готелі Hamilton у Вашингтоні. Там акторка сяяла в розкішній білій максісукні від Elie Saab, усипаній золотими стразами в зоні декольте та талії, і мала вигляд суперзірки.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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