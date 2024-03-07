У футболці та мініспідниці: Шарліз Терон відвідала благодійний захід

Шарліз продемонструвала спортивну фігуру під час проведення 20-го щорічного заходу Desert Smash, де зірки та професійні тенісисти об'єдналися заради благодійності.

Терон виступила у ролі ведучої фестивалю Desert Smash. Цього року Desert Smash піде на користь її однойменної благодійної організації Charlize Theron Africa Outreach Project, організованої акторкою 2007 року. Вона спрямована на поліпшення фізичного та психічного добробуту молодих людей, які живуть на півдні Африки.

Перед камерами акторка з'явилася у стильній білій тенісній спідниці, що підкреслює її підтягнуті ноги та фіолетовій футболці. На ній також були білі кросівки, а коротке волосся Шарліз красиво уклала хвилями. У вухах у зірки були золоті лаконічні сережки-цвяшки, а на обличчі дуже легкий макіяж.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили Шарліз Терон на публічному заході у листопаді 2023 року. Тоді вона відвідала вечір краси The Hollywood Reporter Beauty Dinner, де з'явилася у сексуальному аутфіті.

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