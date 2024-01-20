У футболці та широких джинсах: Шакіру помітили після вечері в "пацанському" луку

Відому співачку сфотографували біля одного із закладів Флориди.
Колумбійська співачка Шакіра вперше з'явилася на публіці після суду в Іспанії через несплату податків. Жінка повернулася до Маямі, де зараз мешкаэ, її помітили фотографи, коли вона виходила із ресторану Sexy Fish.
Співачка була одягнена просто, на ній був "пацанський" образ, що нагадував стиль нульових. Шакіра поєднала червону широку футболку з принтом та широкі джинси графітового відтінку.
Також вона доповнила цей образ кедами на високій підошві, ланцюжком на шиї та чорною сумкою з незвичайною короткою ручкою. Волосся Шакіра зібрала частково в хвіст, залишивши кілька пасем спадати на обличчя. Водночас макіяжу та манікюру у неї не було.
Нагадаємо, що на суд Шакіра прийшла у повністю рожевому образі. В одному відтінку були навіть аксесуари – сонцезахисні окуляри та сумка від Jacquemus.
На суді Шакіра погодилася укласти мирову угоду. Співачка має заплатити штраф у розмірі 7,3 мільйонів євро. Окрім того, артистка додатково виплатить 438 тисяч євро, щоб уникнути трирічного ув'язнення.
Також одним із найрезонансніших судів 2023 року у світі шоубізнесу був проти акторки та бізнеследі Гвінет Пелтроу. Голлівудська зірка судилася з 76-річним офтальмологом та виграла. Образи зірки обговорювали весь Інтернет.
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