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У футболці та штанах-кльош: Джей Ло знову приїхала до танцювальної зали

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У футболці та штанах-кльош: Джей Ло знову приїхала до танцювальної зали

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У медовий місяць Дженніфер Лопес поки що не збирається. Співачка знову була помічена папараці, коли приїхала до танцювальної студії, де продовжує працювати.

Співачку часто бачать саме біля цієї студії, де проходять репетиції. Цього разу Джей Ло приїхала у білій футболці із зав'язаним вузлом на талії, до якої підібрала штани-кльош із принтом та білі кросівки на платформі.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер була у великих сонцезахисних окулярах, її волосся було зібране в пучок, на шиї був золотий ланцюжок з медальйоном, а на зап'ясті годинник. В руках співачка несла чорну сумку Birkin.

Раніше цього тижня Джей Ло вже фотографували папараці біля цієї студії. Тоді співачка була одягнена у чорний кроптоп з довгими рукавами та обтислі лосини, а взута – у чорні кросівки. Волосся Джен зібрала у високий хвіст, одягла золоті сережки-кільця та великі сонцезахисні окуляри.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Минулих вихідних, нагадаємо, Дженніфер вийшла заміж за Бена Аффлека і взяла прізвище чоловіка. Знімки з весілля зірка теж опублікувала і також похизувалася обручкою.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © OnTheJLo.com
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

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