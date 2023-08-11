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У футболці та спортивних штанах: колишню дружину Тома Круза помітили саму на вулиці у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У футболці та спортивних штанах: колишню дружину Тома Круза помітили саму на вулиці у Нью-Йорку

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Актриса знову стала мішенню для папараці.

Кеті Голмс не одна з тих знаменитостей, які переживають через те, який вони мають вигляд у звичайному житті. Акторка ставиться до свого зовнішнього вигляду та стилю просто. Зірку часто фотографують папараці під час її прогулянок, походів магазинами та після спорту. На Кеті завжди прості, зручні та стильні речі, іноді вона, як і багато інших, воліє одягнути м'яту футболку або спортивні штани.

Проте, попри простоту, речі вона завжди вибирає брендові та якісні. Вчора жінку помітили у сірій футболці з веселим принтом у вигляді різнобарвної блискавки від бренду Lauren Moshi x Aqua, яку вона поєднала із сірими трикотажними штанами від Alo Yoga та шкарпетками від Adidas.

Також Кеті додала до цього луку цікаву квадратну сумку APC Poppy Tote Bag з двома ручками та сонцезахисні окуляри.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Трохи стилю та ще більшої недбалості образу додало те, що Кеті заправила один край футболки у штани, а інший залишила навипуск.

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Дата публікації
Перегляди
641
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