У футболці The Beatles і картатій мініспідниці: американська акторка у стильному луку вийшла у світ

Папараці заскочили американську акторку Вікторію Джастіс у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала на вулицях міста стильний аутфіт.

На ній був білий кроптоп із квітковим написом The Beatles і картатий костюм, який складався з куртки на блискавці і короткої спідниці. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Вікі, а в кроптопі вона блиснула пласким животом.

Вікторія Джастіс / Фото: Getty Images

Лук Джастіс доповнила білими лоферами на чорній підошві, білими шкарпетками і жовтою сумочкою.

В акторки було укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою і молочний манікюр. Як аксесуари вона використала сонцезахисні окуляри з помаранчевим склом, золоті сережки-кільця, ланцюжок і золоту каблучку.

Нагадаємо, минулого разу Вікторія Джастіс у темно-синьому вбранні, яке складалося з топа на тонких бретельках і коротких шортів, потрапила під приціл фотографів.

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