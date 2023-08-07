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У футболці з написом F*ck you Putin: модель Аліна Байкова на прогулянці в Італії в патріотичному луку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У футболці з написом F*ck you Putin: модель Аліна Байкова на прогулянці в Італії в патріотичному луку

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Зірка продовжує публічно демонструвати свою позицію і показувати світові, що думає про російського фюрера.

Українська красуня Аліна Байкова відпочиває зараз у Європі. Зірка поділилася декількома красивими кадрами з прогулянки Пізою та Флоренцією.

На знаменитості був її улюблений образ — патріотична футболка-сукня у жовтому кольорі, на якій було нанесено величезний напис блакитного кольору з посланням російському диктатору F*ck you Putin.

Лук Аліна доповнила кросівками, білими сонцезахисними окулярами незвичайної форми, кольє від українського бренду mari b, а також сумкою від знаменитого Модного дому Hermès. Волосся відома модель заплела у дві кіски.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, що в цій же футболці Байкова з'явилася на червоній доріжці у Каннах. Тоді демонстрації антипутінського напису завадили охоронці заходу, які одразу ж оточили Аліну, почали прикривати її та попросили одягнути та застебнути тренч так, щоб не було видно футболки.

Аліна Байкова / © Associated Press
Аліна Байкова / Фото: Associated Press
Аліна Байкова / © Associated Press
Аліна Байкова / Фото: Associated Press
Аліна Байкова / © Associated Press
Аліна Байкова / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
765
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