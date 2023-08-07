У футболці з написом F*ck you Putin: модель Аліна Байкова на прогулянці в Італії в патріотичному луку

Зірка продовжує публічно демонструвати свою позицію і показувати світові, що думає про російського фюрера.
Українська красуня Аліна Байкова відпочиває зараз у Європі. Зірка поділилася декількома красивими кадрами з прогулянки Пізою та Флоренцією.
На знаменитості був її улюблений образ — патріотична футболка-сукня у жовтому кольорі, на якій було нанесено величезний напис блакитного кольору з посланням російському диктатору F*ck you Putin.
Лук Аліна доповнила кросівками, білими сонцезахисними окулярами незвичайної форми, кольє від українського бренду mari b, а також сумкою від знаменитого Модного дому Hermès. Волосся відома модель заплела у дві кіски.
Нагадаємо, що в цій же футболці Байкова з'явилася на червоній доріжці у Каннах. Тоді демонстрації антипутінського напису завадили охоронці заходу, які одразу ж оточили Аліну, почали прикривати її та попросили одягнути та застебнути тренч так, щоб не було видно футболки.
Читайте також:
- Стильна та красива: супермодель Аліна Байкова поділилася знімками з Берліна
- З двома кісками та у спідниці з розрізом: Аліна Байкова позувала на тлі моря
- Тепер у жовтому та у штанах-сітці: Аліна Байкова показала новий пляжний образ