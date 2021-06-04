У футболці з портретом Брітні Спірс: стильна Ірина Шейк вийшла на прогулянку

Супермодель знову вийшла на прогулянку з дитиною і була зазнімкована фотографами.

35-річна Ірина Шейк вибрала для чергової прогулянки зі своєю дочкою Леєю Купер улюблену футболку чорного кольору з фотографією попдіви Брітні Спірс, яку поєднала з синіми рваними джинсами і грубими шкіряними черевиками. Лук для прогулянки модель доповнила мініатюрною рожевою сумкою на короткій ручці, декількома підвісками на шиї і маленькими сонцезахисними окулярами. Своє довге каштанове волосся Ірина розпустила і акуратно розчесала.

Ірина Шейк з дочкою Леєю / Getty Images

Дочка Лея була одягнена в білу сукню принцеси, болеро гірчичного кольору і золоті балетки з розсипом страз. Через плече у неї висіла маска на золотому ланцюжку. В руках Лея тримала червону парасольку з Міккі Маусом.

Ірина Шейк / Getty Images

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А днем раніше Шейк була заскочена на прогулянці не тільки з дочкою, але і з екскоханим Бредлі Купером. Тоді Шейк одягнула коротку бежеву сукню з веганської шкіри від Nanushka, вартістю 375 фунтів стерлінгів, поєднуючи її з масивними черевиками і симпатичною сумкою через плече теж у відтінку беж. І мала дуже привабливий вигляд.

Ірина Шейк з дочкою Леєю / Getty Images

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