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У футболці зі своєю відвертою фотографією: Клаудія Шиффер продемонструвала літні луки

У футболці зі своєю відвертою фотографією: Клаудія Шиффер продемонструвала літні луки

Фото: Клаудия Шиффер/Instagram

Супермодель у повсякденному житті любить прості образи.

53-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – показала в Instagram два свої літні лука. Кожен з яких включає білу футболку від бренду Réalisation Par з фотографією моделі, зробленої в 1990 році. На них зірка подіумів позує топлес, а оголені груди прикриває руками.

eu.realisationpar.com / ©
eu.realisationpar.com

У першому випадку Шиффер поєднує цю футболку з довгою спідницею з гудзиками спереду, а в другому — з прямими джинсами та шкіряними босоніжками.

© Instagram Клаудии Шиффер
Фото: Instagram Клаудии Шиффер
© Instagram Клаудии Шиффер
Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Нагадаємо, раніше супермодель Клаудія Шиффер показувала фото з відпочинку. Вона позувала на яхті, а в руках була книга.

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