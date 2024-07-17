У футболці зі своєю відвертою фотографією: Клаудія Шиффер продемонструвала літні луки

53-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – показала в Instagram два свої літні лука. Кожен з яких включає білу футболку від бренду Réalisation Par з фотографією моделі, зробленої в 1990 році. На них зірка подіумів позує топлес, а оголені груди прикриває руками.

eu.realisationpar.com

У першому випадку Шиффер поєднує цю футболку з довгою спідницею з гудзиками спереду, а в другому — з прямими джинсами та шкіряними босоніжками.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Нагадаємо, раніше супермодель Клаудія Шиффер показувала фото з відпочинку. Вона позувала на яхті, а в руках була книга.

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