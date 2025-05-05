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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

У футболці з написом і в довгій спідниці: співачку Розалію помітили в Нью-Йорку перед Met Gala

32-річна іспанська зірка під прицілом папараці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Розалія

Розалія / © Getty Images

Схоже, що популярну співачку Розалію ми сьогодні ввечері побачимо на головній модній події року костюмованому балу Met Gala. Дівчина прибула до Нью-Йорка, де її сфотографували папараці.

Розалія йшла на захід у Верхньому Іст-Сайді. На ній того дня була біла футболка з чорним написом Protect me from what i want (Захист мене від того, що я хочу), а також довга біла пишна спідниця.

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія була в підлеглому настрої і махала рукою присутнім. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж лише підкресливши губи червоною помадою. З-під спідниці у неї визирали яскраві кросівки від New Balance із шипами на підошві.

І поки ми з нетерпінням чекаємо на вихід Розалії на червону доріжку Met Gala, пропонуємо згадати, що носила співачка на цьому балі раніше.

Розалія у 2022 року / © Associated Press

Розалія у 2022 року / © Associated Press

Розалія у 2024 року / © Associated Press

Розалія у 2024 року / © Associated Press

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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