- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
У футболці з написом і в довгій спідниці: співачку Розалію помітили в Нью-Йорку перед Met Gala
32-річна іспанська зірка під прицілом папараці.
Схоже, що популярну співачку Розалію ми сьогодні ввечері побачимо на головній модній події року костюмованому балу Met Gala. Дівчина прибула до Нью-Йорка, де її сфотографували папараці.
Розалія йшла на захід у Верхньому Іст-Сайді. На ній того дня була біла футболка з чорним написом Protect me from what i want (Захист мене від того, що я хочу), а також довга біла пишна спідниця.
Розалія була в підлеглому настрої і махала рукою присутнім. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж лише підкресливши губи червоною помадою. З-під спідниці у неї визирали яскраві кросівки від New Balance із шипами на підошві.
І поки ми з нетерпінням чекаємо на вихід Розалії на червону доріжку Met Gala, пропонуємо згадати, що носила співачка на цьому балі раніше.