У футболці з прізвищем батька: Олівія Калпо взяла місячного сина на футбольний матч

Олівія Калпо з чоловіком і дітьми / © Instagram Олівії Калпо

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34-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» Олівія Калпо влаштувала молодшому синові Роману незвичайний дебют — вперше взяла його на матч з американського футболу. Разом із новонародженим і старшою донькою Колетт вона прийшла підтримати чоловіка, зірку San Francisco 49ers Крістіана Маккеффрі. Сімейними знімками знаменитість поділилася в Instagram.

Олівія Калпо з чоловіком і дітьми / © Instagram Олівії Калпо

Матч проти Las Vegas Raiders відбувся на стадіоні Levi’s Stadium. Для Романа, якому на той момент було всього п’ять тижнів, це став перший матч батька, на якому він був присутній особисто. «Перший матч Романа», — підписала Калпо знімки.

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Олівія Калпо з сином / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з чоловіком і сином / © Instagram Олівії Калпо

Сім’я прибула на стадіон у тематичних образах. На Колетт була футболка команди з написом Daddy та номером батька, а сама Олівія обрала об’ємну куртку San Francisco 49ers. В одному з відео вона показала, як годує сина грудьми у VIP-ложі, і з гумором підписала ролик: «Я не звичайна мама, я крута мама».

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Олівія Калпо з чоловіком і дітьми / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо з чоловіком і дітьми / © Instagram Олівії Калпо

Син Олівії Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Після матчу Олівія разом із дітьми вийшла на поле, щоб привітати Крістіана. На опублікованих кадрах футболіст обіймає малюків, а Роман навіть отримав крихітну футболку з прізвищем батька на спині.

«Цього сезону на трибунах нас стало на одного маленького вболівальника більше», — написала модель під сімейним відео.

Зазначимо, Олівія Калпо та Крістіан Маккеффрі одружилися у червні 2024 року. Їхня донька Колетт народилася в липні 2025-го, а 29 вересня 2026-го подружжя стало батьками вдруге — у них народився син Роман Август Маккеффрі.

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