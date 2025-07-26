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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

У футболці з принтом і ретроштанях кольору марсала: Наталі Портман на знімальному майданчику романтичної комедії

44-річна акторка знімається у новій стрічці "Гарний секс", вихід якої запланований на 2026 рік.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Папараці заскочили Наталі Портман у Брукліні, Нью-Йорк, на знімальному майданчику фільму "Гарний секс" (Good Sex), у якому вона грає головну роль.

Акторка з'явилася там у цікавому стильному луку. На ній була біла футболка з яскравим графічним принтом, яку вона скомбінувала з ретроштанями кльош кольору марсала у стилі 1970-х років. На штанях були стрілки і накладні клапани для кишень.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Аутфіт Портман доповнила чорним шкіряним поясом із металевою пряжкою-кільцем, чорною сумкою із золотистою фурнітурою, а також босоніжками на екстремально високих платформах. У руці вона несла джинсову куртку.

Наталі зробила хвилясте укладання, максимально натуральний макіяж і манікюр ягідного відтінку. Лук вона завершила золотими каблучками.

Про фільм:

Наталі Портман у романтичній комедії грає сімейну психотерапевтку, яка й сама розчарована в коханні. Жінка наважується на побачення. Її зацікавлюють двоє абсолютно різних чоловіків: 20-річний гіпстер із Брукліна та успішний 50-річний бізнесмен з Мангеттена.

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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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