У футболці з принтом та смугастих штанях: Шарліз Терон прийшла на прем’єру серіалу

Шарліз Терон / © Associated Press

50-річна Шарліз Терон прибула на прем’єру другого сезону комедійного серіалу «Палм-Рояль», яка відбулася у Лос-Анджелесі, і вийшла до фотографів. Акторка обрала для заходу не гламурну сукню, а зручний лук від відомого бренду Givenchy.

Шарліз поєднала вільні смугасті штани темно-синього кольору з білою вільною футболкою з рукавами три чверті, яку прикрашав незвичний принт та напис: Unravelled Givenchy Paris 1952. Також до образу акторка додала лише білі кросівки.

Образи від Givenchy зірка обирає не вперше. Особливо часто у вбраннях цього бренду Шарліз можна помітити на червоних доріжках.

Шарліз Терон у луку від Givenchy / © Associated Press

Шарліз Терон у луку від Givenchy / © Getty Images