У футболці з принтом та смугастих штанях: Шарліз Терон прийшла на прем’єру серіалу
Акторка привернула увагу образом, адже була не у гламурній сукні, а у вбранні в стилі кежуал.
50-річна Шарліз Терон прибула на прем’єру другого сезону комедійного серіалу «Палм-Рояль», яка відбулася у Лос-Анджелесі, і вийшла до фотографів. Акторка обрала для заходу не гламурну сукню, а зручний лук від відомого бренду Givenchy.
Шарліз поєднала вільні смугасті штани темно-синього кольору з білою вільною футболкою з рукавами три чверті, яку прикрашав незвичний принт та напис: Unravelled Givenchy Paris 1952. Також до образу акторка додала лише білі кросівки.
Образи від Givenchy зірка обирає не вперше. Особливо часто у вбраннях цього бренду Шарліз можна помітити на червоних доріжках.