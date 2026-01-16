ТСН у соціальних мережах

У футболці з принтом та смугастих штанях: Шарліз Терон прийшла на прем’єру серіалу

Акторка привернула увагу образом, адже була не у гламурній сукні, а у вбранні в стилі кежуал.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Associated Press

50-річна Шарліз Терон прибула на прем’єру другого сезону комедійного серіалу «Палм-Рояль», яка відбулася у Лос-Анджелесі, і вийшла до фотографів. Акторка обрала для заходу не гламурну сукню, а зручний лук від відомого бренду Givenchy.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз поєднала вільні смугасті штани темно-синього кольору з білою вільною футболкою з рукавами три чверті, яку прикрашав незвичний принт та напис: Unravelled Givenchy Paris 1952. Також до образу акторка додала лише білі кросівки.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Образи від Givenchy зірка обирає не вперше. Особливо часто у вбраннях цього бренду Шарліз можна помітити на червоних доріжках.

Шарліз Терон у луку від Givenchy / © Associated Press

Шарліз Терон у луку від Givenchy / © Associated Press

Шарліз Терон у луку від Givenchy / © Getty Images

Шарліз Терон у луку від Givenchy / © Getty Images

Образи Шарліз Терон на церемонії "Оскар" (13 фото)

Шарліз Терон на 72 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 72 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 72 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 72 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на церемонії 76 / © Getty Images

Шарліз Терон на церемонії 76 / © Getty Images

Шарліз Терон на церемонії 76 / © Getty Images

Шарліз Терон на церемонії 76 / © Getty Images

Шарліз Терон на 77 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 77 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 78 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 78 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 82 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 82 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 85 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 85 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 86 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 86 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 88 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 88 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 89 церемонії / © Getty Images

Шарліз Терон на 89 церемонії / © Getty Images

Шарліз терон на Оскарі-2019 / © Associated Press

Шарліз терон на Оскарі-2019 / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

