У футболці з тигром і широких штанях: південноафриканська співачка прийшла на репетицію з бумбоксом

Tyla / © Getty Images

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Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, потрапила під приціл папараці під час репетиції ранкового шоу Today на каналі NBC. Співачка виступила на площі Рокфеллера у межах літньої серії концертів Citi Concert Series.

На репетицію Tyla прийшла у чорній футболці оверсайз з ефектом потертості, дірками і принтом із зображенням тигра. Зірка спустила її з одного плеча, додавши невимушеному аутфіту кокетливості.

Tyla / © Getty Images

Футболку вона поєднала з широкими штанями кольору гакі, які мали об’ємний крій, вертикальні смуги, написи та численні декоративні деталі.

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Яскравим акцентом образу стало взуття у неоново-рожевому й чорному кольорах, яке контрастувало зі стриманою палітрою одягу. В руках Tyla несла великий сріблястий бумбокс у ретростилі.

У співачки було пишне розпущене волосся, макіяж з чорними стрілками, рум’янами та нюдовою помадою, а також цікавий синій манікюр з об’ємним срібним декором.

Нагадаємо, Tyla на церемонії вручення премії «Греммі» в Лос-Анджелесі постала у вінтажній бежевій сукні-комбінації з тонкими зав’язками-галтером і круглим вирізом від бренду Dsquared2.

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