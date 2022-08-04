У футуристичному вбранні: зірка "Гри престолів" з'явилася на червоній доріжці в образі від Ріка Овенса

Британська акторка Гвендолін Крісті, відома за ролями Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів" та капітана Фазми у сазі "Зоряні війни" відвідала прем'єру серіалу "Пісковий чоловік" у Лондоні.

Зірка завжди намагається підбирати вбрання для червоних доріжок так, щоб воно трохи перегукувалось із картиною, яку вона представляє. Цього разу на захід Гвендолін одягла трохи драматичний та футуристичний образ від дизайнера Ріка Овенса з його осінньої колекції 2022 року.

Верх вбрання складався з топу розшитого паєтками, а також складного дизайну з накладкою тканини, яка закривала руку акторки та кількома воланами на талії. Доповнювала незвичайний верх довга джинсова спідниця і сірі туфлі-човники.

Волосся Крісті було укладене в недбалі локони і зачесане назад. Макіяж в образі також був нейтральним.

Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

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