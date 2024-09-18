Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У гарбузовому бікіні і золотому парео: пишнотіла модель покаталася на сапборді

У гарбузовому бікіні і золотому парео: пишнотіла модель покаталася на сапборді

У гарбузовому бікіні і золотому парео: пишнотіла модель покаталася на сапборді

Грейсі Бон/Instagram

Грейсі Бон любить активно проводити час.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – потішила фоловерів в Instagram новим відео з відпочинку.

Дівчина активно провела час, катаючись на сапборді. Одягнена вона була у бікіні гарбузового кольору, а на стегнах вона зав'язала золоте парео. Свій лук Грейсі доповнила солом'яним капелюхом і масивними сонцезахисними окулярами.

"Нарешті я знайшла щось мого розміру", – підписала вона відео. 

Нагадаємо, Грейсі Бон у суцільному купальнику смарагдового кольору з сексуальним декольте похизувалася пишними формами.

Читайте також:

З ким готує дует Jerry Heil? Повернення Віктора Розового. Нова пісня Океан Ельзи – ЖВЛ представляє

З ким готує дует Jerry Heil? Повернення Віктора Розового. Нова пісня Океан Ельзи – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація