У гарбузовому бікіні і золотому парео: пишнотіла модель покаталася на сапборді

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – потішила фоловерів в Instagram новим відео з відпочинку.

Дівчина активно провела час, катаючись на сапборді. Одягнена вона була у бікіні гарбузового кольору, а на стегнах вона зав'язала золоте парео. Свій лук Грейсі доповнила солом'яним капелюхом і масивними сонцезахисними окулярами.

"Нарешті я знайшла щось мого розміру", – підписала вона відео.

Нагадаємо, Грейсі Бон у суцільному купальнику смарагдового кольору з сексуальним декольте похизувалася пишними формами.

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