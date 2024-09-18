У гарбузовому бікіні і золотому парео: пишнотіла модель покаталася на сапборді

Грейсі Бон любить активно проводити час.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – потішила фоловерів в Instagram новим відео з відпочинку.
Дівчина активно провела час, катаючись на сапборді. Одягнена вона була у бікіні гарбузового кольору, а на стегнах вона зав'язала золоте парео. Свій лук Грейсі доповнила солом'яним капелюхом і масивними сонцезахисними окулярами.
"Нарешті я знайшла щось мого розміру", – підписала вона відео.
Нагадаємо, Грейсі Бон у суцільному купальнику смарагдового кольору з сексуальним декольте похизувалася пишними формами.
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