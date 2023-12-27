У гарних образах і біля ялинки: Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували нову зимову пісню

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан потішили прихильників новою дуетною піснею під назвою "Зима".

Композиція є особливою, адже вона, ніби огортає теплом і дарує відчуття любові і дива.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

Зима – це час, коли загадуєш найзаповітніші бажання і вони обов’язково здійснюються. Кожен українець зараз найбільше мріє про Перемогу та мирне небо.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан

""Зима, ти щастя принеси у кожен дім, добра, любові і надію всім. І мирне небо подаруй" – слова, які дуже відгукуються у серці. Нехай так і станеться! Миру, добра і любові всім українцям. З Новим роком і Різдвом!" – поділилися артисти.

Нагадаємо, це вже четверта спільна музична робота Катерини і Михайла. Окрім прем’єр, артисти активно працюють на культурному фронті країни. З метою підняття бойового духу українців і збору коштів на підтримку ЗСУ, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан об’єднались у великому благодійному турі "Воля". Артисти виступили з понад 200 благодійними концертами і передали на допомогу Україні понад 4 млн грн.

За дорученням Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного, Катерина Бужинська та Михайло Грицкан нагородженні відзнакою "За сприяння війську".

А в 2024 році артисти планують нову концертну програму, яка повністю складатиметься з пісень в дуетному виконанні.

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