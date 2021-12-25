У гарних образах: Катерина Бужинська показала різдвяні світлини з родиною

У гарних образах: Катерина Бужинська показала різдвяні світлини з родиною

Співачка показала милі сімейні фото і привітала своїх підписників з Різдвом.

Катерина Бужинська сьогодні, 25 грудня, святкує з родиною Різдво. В Instagram вона опублікувала красиві світлини, на яких зазнімкована разом з чоловіком Дімітаром та їхніми дітьми-двійнятами – Катеринкою і Дмитриком. Родина у family-look позувала на тлі зимової фотозони.

Катерина Бужинська з родиною / Instagram Катерини Бужинської

Зіркова матуся з донечкою одягнені в однакові сукні – короткі чорні з білим жабо, прикрашеними елегантними брошками.

Катерина Бужинська з дітьми / Instagram Катерини Бужинської

Їхній тато одягнений у білу сорочку, чорну жилетку та джинси. А на Дмитрику – чорний костюм та біла сорочка.

Бужинська також опублікувала фото зі своєю старшою донькою Оленою. Вони постали у національному вбранні: у гарних сукнях-вишиванках від українського бренду EmbroideredGem та з розкішними вінками з квітів. Свої аутфіти мама з донькою доповнили коралями.

Катерина Бужинська з донькою Оленою / Instagram Катерини Бужинської

"Готуємося з Оленкою до зустрічі Різдва. Бажаємо теплих зустрічей, дружньої родини за столом, щедрої святкової гостини, миру і злагоди", - підписала фото Катерина.

Нагадаємо, раніше Бужинська розповіла, що її сім'я святкує Різдво двічі – 25 грудня і 7 січня, оскільки вона – українка, а її чоловік – болгарин.

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