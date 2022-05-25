У гарній сукні та з синьо-жовтою стрічкою на грудях: Катя Осадча відвідала Канни

У гарній сукні та з синьо-жовтою стрічкою на грудях: Катя Осадча відвідала Канни

Дуже багато заходів відбувається у Каннах на підтримку України, яка бореться за свою свободу та незалежність.

Днями там відбувся благодійний аукціон, де з молотка пустили картини відомого українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук, фото: ТСН.ua

Захід відбувся в історичній будівлі на віллі Ротшильда. Ведучими заходу виступили Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов.

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Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська поділилася з нами ексклюзивними фотографіями із заходу. На одному з фото зображені Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Катя була одягнена в молочно-білу сукню на тонких бретельках, яке чудово сиділа на її фігурі, а на грудях у неї була пришпилена синьо-жовта стрічка. Юрій Горбунов був у чорному костюмі-трійці та білій сорочці, а також у краватці-метелику чорного кольору.

Катя Осадча та Юрій Горбунов, фото: ТСН.ua

Нагадаємо, раніше у своєму Instagram Катя Осадча докладно розповіла про те, що вони з чоловіком робили 24 лютого, коли прокинулися від вибухів і дізналися, що почалася війна.

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