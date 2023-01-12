У гарній сукні від українського бренду: представниця Польщі на "Міс Всесвіт" з'явилася на вечері у розкішному образі

Александра Клепачка одягла на вечерю вбрання від дизайнерки Оксани Мухи.

Польська модель, громадська діячка і представниця Польщі на конкурсі краси світу "Miss Universe 2023" - Александра Клепачка - для урочистої вечері з нагоди відкриття конкурсу обрала розкішну довгу сукню від українського бренду OKSANA MUKHA із сексуальним декольте. Вбрання вона скомбінувала з блискучими босоніжками на шпильках.

Александра Клепачка/Instagram Александри Клепачки

Знімки свого чарівного образу модель опублікувала в Instagram.

Александра Клепачка/Instagram Александри Клепачки

"Вечеря була неймовірною! Ми познайомилися з усіма організаторами та новим керівником конкурсу. Ми відчули дух Нового Орлеану"– поділилася Клепачка.

Александра Клепачка/Instagram Александри Клепачки

Аутфіт Александра доповнила укладанням з локонами, макіяжем із акцентом на очах, вишуканими довгими сережками з камінням і широким браслетом.

Александра Клепачка/Instagram Александри Клепачки

Нагадаємо, представниця України на "Міс Всесвіт - 2022" Вікторія Апанасенко на звану вечерю з пані мером міста Новий Орлеан Латоєю Кантрелл прийшла у білосніжній сукні-кейпі від українського бренду L'Ange Blanc, яку доповнила туфлями на високих підборах і гламурною сумкою-кулею.

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