У гарній сукні-вишиванці: Катерина Бужинська презентувала кліп на нову пісню на Тижні моди у Парижі

Катерина Бужинська презентувала кліп на пісню "Я дам тобі крила". Композиція пронизана беззастережною вірою у перемогу України, вона про мужність і відважність українських чоловіків.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Вперше артистка виконала цю пісню на показі бренду MaryLu від українських дизайнерок Мар’яни і Марти Назарчук, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Кліп Бужинської був відеорядом до нової етноколекції бренду "Свобода" на показі.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Моделі виходили на подіум із мотузками на руках, які символізували тягар, із яким зараз живуть українці. У кінці перформансу дівчата позривали їх під аплодисменти глядачів.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Свій виступ Катерина завершила лозунгом "Слава Україні!" і зал відгукнувся: "Героям Слава!"

Катерина Бужинська/Пресслужба

"У відеороботі "Я дам тобі крила" ми показали, що зараз відчувають українці. У священній для нас війні ми відстоюємо свою Батьківщину, її славетну історію та національну культуру, надзвичайно красиву мову, традиції, музику... Сьогодні мій народ змінив мереживні вишиванки на камуфляж. Чоловіки й жінки стали пліч-о-пліч на захист Батьківщини, а вдома їх лишилися чекати жінки-берегині, що несуть в собі потужну енергію, є бійцями молитовного фронту й щодня посилають свій позитив, духовну міць незламним воїнам, благають Бога і Всесвіт про захист для кожного українського солдата", - розповіла Бужинська.

Катерина Бужинська/Пресслужба

Автором пісні виступили Руслан Квінта та Андрій Войніков. Майстерно втілили у відео бентежну історію закоханих заслужені майстри спорту України, професійні танцюристи Віталій Загоруйко та Наталя Слісаренко.

Нагадаємо, Катерина Бужинська у національному образі виступила на благодійному концерті у Болгарії.

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