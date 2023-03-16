У гарній сукні-вишиванці: Катерина Бужинська презентувала кліп на нову пісню на Тижні моди у Парижі

Народна артистка присвятила нову композицію хоробрим українським чоловікам.
Катерина Бужинська презентувала кліп на пісню "Я дам тобі крила". Композиція пронизана беззастережною вірою у перемогу України, вона про мужність і відважність українських чоловіків.
Вперше артистка виконала цю пісню на показі бренду MaryLu від українських дизайнерок Мар’яни і Марти Назарчук, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Кліп Бужинської був відеорядом до нової етноколекції бренду "Свобода" на показі.
Моделі виходили на подіум із мотузками на руках, які символізували тягар, із яким зараз живуть українці. У кінці перформансу дівчата позривали їх під аплодисменти глядачів.
Свій виступ Катерина завершила лозунгом "Слава Україні!" і зал відгукнувся: "Героям Слава!"
"У відеороботі "Я дам тобі крила" ми показали, що зараз відчувають українці. У священній для нас війні ми відстоюємо свою Батьківщину, її славетну історію та національну культуру, надзвичайно красиву мову, традиції, музику... Сьогодні мій народ змінив мереживні вишиванки на камуфляж. Чоловіки й жінки стали пліч-о-пліч на захист Батьківщини, а вдома їх лишилися чекати жінки-берегині, що несуть в собі потужну енергію, є бійцями молитовного фронту й щодня посилають свій позитив, духовну міць незламним воїнам, благають Бога і Всесвіт про захист для кожного українського солдата", - розповіла Бужинська.
Автором пісні виступили Руслан Квінта та Андрій Войніков. Майстерно втілили у відео бентежну історію закоханих заслужені майстри спорту України, професійні танцюристи Віталій Загоруйко та Наталя Слісаренко.
Нагадаємо, Катерина Бужинська у національному образі виступила на благодійному концерті у Болгарії.
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