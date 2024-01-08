У гарній сукні з мікроквітами від Dior: Наталі Портман зачарувала красивим образом на премії

Наталі Портман сяяла на церемонії нагородження премії "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз у чарівному аутфіті.

На ній була красива сукня максі з колекції Christian Dior Haute Couture (вона є амбасадоркою Модного дому від 2011 року), вишита імпресіоністським пейзажем різнокольорових мікроквітів. Вбрання чудово закцентувало увагу на її тонкій талії.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

"Моя сукня була вишита бісером вручну, і на неї були витрачені сотні годин роботи, тому мені справді пощастило, що я одягла це, це як сад на сукні", – розповіла акторка виданню WWD.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Свій образ Наталі доповнила гладким низьким хвостом, макіяжем смокі-айс і лаконічними сережками з діамантами.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у червоній сукні з пишною спідницею і оголеними плечами від бренду Bottega Veneta на премії з'явилася Джуліанна Мур.

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