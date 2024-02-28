У гарній сукні Zuhair Murad: модель Шанель Іман вийшла заміж

33-річна американська модель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Шанель Іман – вийшла заміж за Девона Годшо, футболіста, захисника команди New England Patriots. Весільна церемонія відбулася на острові Ангілья, а святкова вечірка – на яхті в Карибському морі. Фотографіями модель поділилася у Instagram.

До вівтаря Шанель йшла в білій пишній сукні з корсетом від Zuhair Murad, яку доповнила довгою фатиновою фатою і букетом з білих квітів. А для вечірки вже переодяглася в асиметричну сукню з подолом із пір'я.

Зазначимо, весілля відбулося через 5 місяців після народження третьої доньки моделі – Капрі. Також вона виховує 5-річну Калі Клей та 4-річну Кессі Сноу, батьком яких є перший чоловік Шанель.

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