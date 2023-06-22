У гарній вишиванці та вінку з бавовни: Катерина Бужинська продемонструвала розкішний образ

Артистка показала гарні знімки з нової фотосесії.
Катерина Бужинська продемонструвала в соцмережі новий розкішний аутфіт від дизайнерки Валентини Шилейко, в якому знялася у фотосесії.
Перед фотокамерою співачка постала у гарній чорній сорочці, вишитій червоно-білими нитками, і червоному широкому поясі з вишитими бісером квітами.
Свій образ Катерина доповнила екстравагантним вінком із бавовни з червоно-чорними стрічками з вишивкою. Бужинська зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж із чорними стрілками і завершила лук білим манікюром. У руках вона тримала гілочку бавовни.
У дописі в Instagram співачка написала вірш Олени Горголь-Ігнатьєвої:
"І буде мир…
І вишні зацвітуть
У рідному моєму краї.
Лелеки добру звістку принесуть:
"Кінець війні, ми ворога здолали!"
І на світанку вмиється Земля
Ранковою холодною росою.
І буде чути пісню солов’я,
А не ревіння літаків над головою…"
Нагадаємо, минулого разу Катерина Бужинська показала аутфіт у вишиванці, зверху якої з одного боку був одягнений камуфляжний жакет, і червоній спідниці зі шлейфом.
До слова, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан у межах благодійного туру "Воля" виступлять в Одесі (27.06) та Києві (28.06).
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