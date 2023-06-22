У гарній вишиванці та вінку з бавовни: Катерина Бужинська продемонструвала розкішний образ

Катерина Бужинська продемонструвала в соцмережі новий розкішний аутфіт від дизайнерки Валентини Шилейко, в якому знялася у фотосесії.

Катерина Бужинська/Фото Мирослава Боднар / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Перед фотокамерою співачка постала у гарній чорній сорочці, вишитій червоно-білими нитками, і червоному широкому поясі з вишитими бісером квітами.

Катерина Бужинська/Фото Мирослава Боднар / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Свій образ Катерина доповнила екстравагантним вінком із бавовни з червоно-чорними стрічками з вишивкою. Бужинська зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж із чорними стрілками і завершила лук білим манікюром. У руках вона тримала гілочку бавовни.

Катерина Бужинська/Фото Мирослава Боднар / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У дописі в Instagram співачка написала вірш Олени Горголь-Ігнатьєвої:

"І буде мир…

І вишні зацвітуть

У рідному моєму краї.

Лелеки добру звістку принесуть:

"Кінець війні, ми ворога здолали!"

І на світанку вмиється Земля

Ранковою холодною росою.

І буде чути пісню солов’я,

А не ревіння літаків над головою…"

Нагадаємо, минулого разу Катерина Бужинська показала аутфіт у вишиванці, зверху якої з одного боку був одягнений камуфляжний жакет, і червоній спідниці зі шлейфом.

До слова, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан у межах благодійного туру "Воля" виступлять в Одесі (27.06) та Києві (28.06).

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