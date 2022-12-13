У гарній вишиванці і з кораловим намистом: ефектний образ Катерини Бужинської

Артистка обожнює національний одяг, тому вона залюбки підбирає для фотосесій розкішні луки у ньому.

Катерина Бужинська продемонструвала шанувальникам в Instagram свій новий ефектний аутфіт.

На світлині артистка постала в образі красивої україночки. На ній була розкішна біла сорочка, вишита червоними нитками. Образ Катерина доповнила квітковим вінком винного кольору і червоним багатошаровим кораловим намистом.

Катерина Бужинська/Фото Анни Домбровської

Волосся її було укладене у локони, а на обличчі був макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, раніше Бужинська продемонструвала красивий аутфіт у чорній сукні з кольоровою вишивкою від бренду EmbroideredGem. Підперезалася співачка чорним тканинним поясом із червоними китицями.

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