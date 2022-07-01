У гарній вишиванці від української дизайнерки: Даша Астаф'єва похизувалася обновкою

Співачка підтримує українських виробників.

Даша Астаф'єва поповнила гардероб гарною чорною вишиванкою від української дизайнерки Vita Kin. Її вона скомбінувала з джинсовими короткими шортами, бежевими замшевими чоботами та коричневою сумкою.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

На очах у неї були стильні окуляри, а у вухах сережки у вигляді колосків від українського бренду BEVZA.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Нагадаємо, нещодавно стильною вишиванкою похизувався пес Патрон. Він одягнув білу сорочку з синьою вишивкою та коміром-стійкою. До речі, псу-саперу дуже подобається Даша, яку він не раз згадував у своєму Instagram.

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