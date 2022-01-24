У гарному бра та бікіні: Бар Рафаелі поділилася пікантними знімками

У Тель-Авіві зараз не дуже спекотна погода, в середньому -16 градусів. Ізраїльська модель Бар Рафаелі показує нові знімки з відпочинку.

Невідомо, чи модель полетіла відпочивати або просто публікує архівні кадри. У своєму блогу дівчина ділиться фотографіями у бікіні. На двох знімках 36-річна Рафаелі заскочена сидячи спиною до камери, вона сидить на м'якому дивані, руками збирає волосся в хвіст, а вид з її балкона відкривається приголомшливий.

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Шанувальники прийшли в захват і написали їй безліч компліментів у коментарях: "Вау", "Красуня", "Ви прекрасні", пишуть їй фоловери.

Також модель поділилася ще одним фото, де позує сидячи на підлозі у вбиральні. На ній одягнений чорний мереживний бюстгальтер та чорні труси, а також довга смугаста сорочка, яка розстебнута. На другому фото Рафаелі показує груди в нижній білизні в іншому ракурсі.

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У Бар Рафаелі, нагадаємо, троє дітей. Модель багато займається спортом.

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