У гарному купальнику та панамці від українського бренду: Жизель Олівейра показала розтяжки на тілі

У гарному купальнику та панамці від українського бренду: Жизель Олівейра показала розтяжки на тілі

У моделі чудова фігура, але публікаціями свого тіла вона доводить, що ідеальних людей не буває і надихає багатьох не соромитися свого тіла.

Бразильська модель Жизель Олівейра проводить зимові свята на одному з курортів Фернанду-ді-Норонья, звідки ділиться із шанувальниками знімками у купальниках. На одному фото вона позувала на дикому безлюдному пляжі у роздільному двокольоровому купальнику від бренду FAE.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Свій пляжний лук дівчина поєднала з модною панамкою від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Образ Жизель доповнили лише кілька прикрас на зап'ястях та сережки у вухах.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Також модель не соромиться свого тіла та розтяжок, сміливо показуючи їх та доводячи, що це нормально та природно. Такими публікаціями вона доводить, що ідеальних людей немає і надихає багатьох не соромитися своїх недоліків.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

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