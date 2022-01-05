У гарному луці та у сімейній компанії: Катя Осадчая показала свій новорічний аутфіт

У гарному луці та у сімейній компанії: Катя Осадчая показала свій новорічний аутфіт

Катя Осадча та Юрій Горбунов зараз перебувають на відпочинку в Буковелі.

В Instagram ведуча активно ділиться кадрами із зимового відпочинку. Наприклад, показала, як позує сидячи в кріслі на засніженій веранді, одягнена в саму лише сорочку, штани та кросівки.

"Ще один лінивий день в році", — написала у підписі Катя. І запитала у підписників про їхні плани.

Також Осадча опублікувала знімки з новорічної ночі та показала, в якому образі зустрічала 2022-й. На Каті бежевий корсет, розшитий сріблястими зірками, і струмлива спідниця-міді теж із зірками і якимось розписом. Юрій одягнений у чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика. Подружжя сфотографувалося біля ялинки.

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Схоже, відпочиває зіркова пара без двох синів, бо їх не видно на фото.

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