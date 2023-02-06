У гарному вбранні та з величезними сережками-ромбами: Тейлор Свіфт сяяла на червоній доріжці

Акцентом у цьому одязі вона зробила незвичайні прикраси.

Жодна церемонія "Греммі" не може минути так, щоб співачка Тейлор Свіфт не пішла з неї з бажаною золотою статуеткою. Але якщо минулими роками дівчина ставала тріумфаторкою церемонії, то цього року забрала лише одну статуетку, перемігши в категорії "Найкраще музичне відео".

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Перед камерами Тейлор постала в ансамблі синього кольору, який створив для неї бренд Roberto Cavalli.

Це був синій топ-водолазка з довгими рукавами, в якого була вишивка синім бісером і лелітками, що нагадувала феєрверк, яку вона поєднала з приталеною прямою спідницею зі шлейфом. Спідниця мала таку ж вишивку, як і топ.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Образ співачка доповнила макіяжем із червоною помадою, синім манікюром і величезними сережками від американського ювелірного бренду Lorraine Schwartz у формі ромбів.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

До речі, саме цей ювелірний бренд створив красиві сережки-квіти для кліпу Адель на пісню I Drink Wine.

Читайте також: