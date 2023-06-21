У "газетній" сукні та взутті Manolo Blahnik: Кендіс Бушнелл повторила образ із "Сексу і міста"

Це вбрання з'являлося за всю історію проєкту в ньому лише двічі.

Можливо, багато хто не знає, але у героїні серіалу "Секс і місто" — Керрі — був реальний прототип — американська письменниця Кендіс Бушнелл. Культовий серіал насправді знято за мотивами збірки її есе, опублікованої під назвою "Секс і місто".

Після виходу шоу Кендіс стала багатою та знаменитою і часто з'являється на світських заходах та презентаціях. Так днями 64-річна жінка відвідала прем'єру фільму "Без образ" у Нью-Йорку.

Перед камерами вона з'явилася в особливому образі — "газетній" сукні та слінгбеках від Manolo Blahnik у чорному кольорі.

Кендіс Бушнелл / Фото: Associated Press

Кендіс Бушнелл / Фото: Associated Press

Образ особливий тим, що нагадує культове вбрання героїні серіалу Керрі Бредшоу від Christian Dior із колекції осінь-зима 2000/2001. Вперше "газетну" сукню всі побачили у 17-й серії 3-го сезону серіалу "Сексу і місто". У тому епізоді Керрі прямувала на зустріч із колишньою дружиною Супермена, щоб вибачитись за те, що зруйнувала їхній шлюб. Потім ця сукня ще раз з'явилася у повнометражному фільмі.

Сара Джессіка Паркер у сукні Dior / Фото: Getty Images

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