У гігантській короні і спідниці-каркасі: 66-річна вдова Девіда Бові викликала фурор на Met Gala

У гігантській короні і спідниці-каркасі: 66-річна вдова Девіда Бові викликала фурор на Met Gala

Сомалійська і американська топмодель Іман сяяла на балу Інституту костюма в екстравагантному аутфіті.

Захід Met Gala вважається одним з найважливіших у світі шоубізнесу. Селебріті дуже скучили за публічними виходами, тому цьогоріч вони відповідально підійшли до вибору своїх образів для червоної доріжки балу Інституту костюма, який минув у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Наприклад, вдова Девіда Бові, модель Іман вирішила привернути до себе увагу екстравагантним аутфітом від бренду Harris Reid. Перед публікою вона з'явилася в корсетному комбінезоні із золотої парчі, зверху якого одягла спідницю-каркас довжини максі з пір'ям.

Іман / Associated Press

Але головним акцентом в її образі був гігантський головний убір з пір'ям і золотистими вставками, який нагадував корону.

Іман / Associated Press

У вухах у неї були масивні сережки-підвіски з цитрином і діамантами від ювеліра Фреда Лейтона. Руки вона прикрасила каблучками з камінням, аметистовим вінтажним браслетом-манжетом з діамантами від Trabert & Hoeffer Mauboussin 1935 року випуску, а також браслетом з жовтого золота від Boivin 1930 року випуску.

Іман / Associated Press

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Волосся їй уклали хвилями і зробили насичений смокі-айс, а губи нафарбували карамельною помадою.

У такому образі модель дотримувалася соціальної дистанції, адже підступитися близько до неї не міг ніхто.

Супроводжував Іман на червоній доріжці творець її аутфіту — дизайнер Гарріс Рід, який був одягнений у білий костюм і схожий головний убір, тільки менший.

Гарріс Рід і Іман / Associated Press

Привернула до себе увагу своїм незвичним луком також модель Аня Рубік. Вона обрала "голу" сукню-сітку з біло-блакитним пір'ям. Під нею на дівчині були чорні широкі труси, які дуже обважнювали силует і невдало візуально розділили фігуру на кілька частин.

Аня Рубік Met Gala 2021 / Associated Press

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