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У гігантській сукні та з кільцем на губі: співачка Lizzo затьмарила всіх на музичній церемонії

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У гігантській сукні та з кільцем на губі: співачка Lizzo затьмарила всіх на музичній церемонії

Lizzo / Фото: Associated Press

Сукня, яку одягла Lizzo, однозначно привертала увагу.

34-річна американська репвиконавиця з'явилася на церемонії MTV Video Music Awards 2022. Щорічний захід відбувався 28 серпня у Prudential Center і Lizzo стала зіркою цього вечора.

Lizzo / © Associated Press
Lizzo / Фото: Associated Press

Знаменитість з'явилася перед камерами у масштабній темно-синій сукні від Jean Paul Gaultier. Образ вона доповнила прозорими рукавичками, величезними золотими сережками та кільцем на нижній губі.

Волосся Lizzo уклала назад у "мокру" зачіску, а губи нафарбувала темно-синьою помадою, яка відповідала кольору її сукні.

Lizzo / © Associated Press
Lizzo / Фото: Associated Press

Поєднання аксесуарів і незвичайного вбрання додало цьому готичному образу загадковості і зробило його найоригінальнішим образом заходу.

Lizzo / © Associated Press
Lizzo / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що минулого року тренд із прикрасами на губах розпочала акторка Анджеліна Джолі, коли з'явилася на червоній доріжці фільму "Вічні" із золотою каффою на губі та підборідді.

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Дата публікації
Перегляди
88
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