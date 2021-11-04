У гірчичній сукні з оборками: елегантна Нікі Гілтон на вечірці в Нью-Йорку

Вона поєднала однотонне вбрання із зухвалими аксесуарами.
Світська левиця, бізнесвумен та спадкоємиця Нікі Гілтон відвідала захід видання Haute Living у Нью-Йорку, який був присвячений виходу листопадового номера з Нікі на обкладинці. Також дівчина дала виданню інтерв'ю, в якому розповіла про свій шлюб, сім'ю та роботу.
На заході Нікі з'явилася в елегантній однотонній гірчичній сукні від бренду Self-Portrait, яку доповнила сумкою на короткій ручці від Valentino і туфлями в леопардовий принт. Сукня мала декольте у вигляді серця, довгі рукави та невеликий розріз збоку. Прикрашали сукню також невеликі оборки.
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