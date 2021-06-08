У гірчичній сукні з відвертим декольте і високим розрізом: сексуальний образ Демі Роуз

26-річна модель приміряла ефектну відверту сукню.

Демі Роуз похизувалася перед шанувальниками в Instagram яскравим і сексуальним образом. Перед камерою модель постала у гірчичній сукні з відвертим декольте, яке підкреслило її пишний бюст, і з високим розрізом.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Волосся дівчини було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж. Позувала вона на тлі зелених рослин.

Демі обожнює демонструвати свої груди, тому виклала ще й гаряче селфі, на якому акцент зроблений на її бюсті у чорному бюстгальтері.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Роуз влаштувала фотосет вдома на ліжку. Дівчина була одягнена у трикотажні бежеві труси з високою посадкою і молочну вкорочену кофту на зав'язках. Під кофтою не було бюстгальтера, тому красуня демонструвала на камеру пишні оголені груди.

Читайте також: Знову без бюстгальтера: смілива Демі Роуз показала пишні груди

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання