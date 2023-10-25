У гірчичному джемпері та мінішортах: Дженніфер Лоуренс вийшла погуляти із сином

33-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс часто потрапляє в об'єктиви вуличних фотографів під час прогулянок із дитиною.

Вчора зірку знову заскочили на прогулянці із сином Сайєм, якому майже два роки. Вулицями Нью-Йорка Лоуренс прогулювалася в гірчичному джемпері та білих коротких шортах.

Довге світле волосся Дженніфер було розпущене, у вухах – навушники, а на обличчі сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі. Для повсякденної прогулянки Лоуренс не стала робити макіяжу, лише нанесла бальзам на губи.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Минулого разу ми показували вихід Дженніфер у довгому пальті та яскравій толстовці під час осінньої прогулянки містом. Того дня Джен також гуляла із сином та везла візок в руках.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

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