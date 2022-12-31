У гірськолижних образах: мільярдер Джефф Безос на прогулянці зі своєю дівчиною в Аспені

Мультимільярдер-засновник Amazon і один із тих щасливчиків, хто першим здійснив туристичний політ у космос, Джефф Безос, знову потрапив під приціл фотографів. Наразі багатій проводить час зі своєю дівчиною Лорен Санчес в Аспені – улюбленому гірському курорті для селебриті.

Пара чи то йшла кататися на лижах, чи просто прогулювалася. При цьому вони, як завжди, трималися за руки.

На Лорен того дня був сірий гольф від Fendi, який вона поєднала із в'язаною шапкою з помпоном, гірськолижними штанами та черевиками.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Джефф же одягнув усе чорне і був також у гірськолижних штанях, теплій куртці та шапці у смужки.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Також відпочивають у горах зараз співачка Мерая Кері, акторка Голді Хоун та Джастін Бібер.

Мерайя Кері / Фото: Getty Images

Голді Хоун / Фото: Getty Images

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