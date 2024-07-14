У гламурних сарі та в діамантах: Кім та Глоє Кардашян відвідали весілля індійських мільярдерів

В Індії минулої п'ятниці відбулося весілля року — одружилися 29-річний Анант Амбані, син мільярдера Мукеша Амбані, і його 29-річна кохана — Радика Мерчант, дочка мільярдера Вірена Мерчанта. Захід обговорюється вже протягом багатьох місяців, оскільки йому передувала низка розкішних вечірок та фотосесій, які відвідували знаменитості з усього світу.

Серед гостей самого весілля, звичайно ж, були помічені найгучніші імена світу багатих та знаменитих – Кім Кардашян та її молодша сестра Глоє. Жінок двічі заскочили фотографи, коли вони виходили зі свого готелю та йшли до машини на святкування.

Кім і Глоє були одягнені в гламурні індійські сарі і надягли багато прикрас із діамантами. На Кім було вбрання з блузою та спідницею розшитих бісером, лелітками, у деяких місцях на вбранні була торочка. Вбрання Кім доповнювали макіяж, гладка зачіска та довгий манікюр. Глое ж вибрала образ рожевого кольору. Її вбрання теж складалося з топу та спідниці-русалки – обидва вироби були багато розшиті кристалами.

Кім та Глое Кардашян / Фото: Getty Images

Вдруге сестри продемонстрували зовсім інші образи. На Кім було сарі вже червоного кольору і вигляд вона в ньому мала просто надзвичайний. А ось Глое вже обрала лук золотого кольору.

Кім та Глое Кардашян / Фото: Getty Images

Також деякими кадрами зі святкування Кім поділилася у Instagram. Зірка вирішила детальніше показати свої прикраси на обличчі.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Також на цьому заході потусила з чоловіком індійська акторка та "Міс світу"Пріянка Чопра та колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон із дружиною Керрі та їхніми трьома дітьми.

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