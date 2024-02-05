У гламурній бірюзовій сукні: Періс Гілтон сяяла перерд камерами на престижній церемонії

42-річна світська левиця знову змогла здивувати обраним вбранням для світського заходу.
Голлівудська зірка Періс Гілтон відвідала церемонію "Греммі", яка відбулася в Лос-Анджелесі. На червоній доріжці зірка з'явилася в гламурній напівголій бірюзовій сукні від бренду Reem Acra з колекції весна-літо 2024.
Вбрання мало тонкі бретельки та складний дизайн з вишивкою лелітками та бісером. Доповнила сукню Періс французьким манікюром і діамантовими прикрасами.
Також зірка одягла на захід перуку з довгим волоссям та зробила макіяж з накладними віями, блискучими тінями і коричневою помадою.
А ось днем раніше Гілтон відвідала вечірку Pre-Grammy Gala із чоловіком Картером Реумом. На світській левиці була гламурна золота сукня від Celine з колекції весна-літо 2024, яку вона доповнила клатчем від Jimmy Choo та прикрасами від Anabela Chan.
Також у сміливій сукні на церемонії з'явилася зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі, але її лук був Gucci, а ось співачка Мерая Кері повторила на цьому заході легендарний "голий" образ Мерілін Монро.
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