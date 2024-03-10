У гламурній мінісукні: Марго Роббі з'явилася на вечірці в луку від Versace

Зірка фільму "Барбі" — акторка Марго Роббі — продовжує підігрівати інтерес до свого екранного персонажа напередодні "Оскара", оскільки знову з'явилася в образі у стилі барбікор.

Марго та режисерка Грета Гервіг з'явилися на VIP-презентації книжки "Барбі: Світове турне", яке відбулося у Just One Eye 7 березня, а також супроводжувалося виставкою вбрання, яке носила головна героїня у фільмі.

На заході Марго з'явилася в ексклюзивній рожевій мінісукні від бренду Versace з колекції весна-літо 2024 року. Вбрання мало тонкі бретельки, було виконане з особливої металевої тканини бренду, а також мало глибоке декольте прикрашене мереживом.

Волосся акторка розпустила, зробила легкий макіяж, а також доповнила лук гламурними мюлями зі стразами від Manolo Blahnik, у руці Роббі тримала мінісумку від Versace La Medusa.

Марго Роббі та Грета Гервіг / Фото: Getty Images

Сукня, швидше за все, була розроблена для Марго ексклюзивно у цьому відтінку. Також, ймовірно, на церемонії "Оскар" зірка з'явиться в рожевій сукні, щоб підтримати картину "Барбі", яка цього року номінована у категорії "Найкращий фільм", і таким чином завершить цю рожеву епоху. Тому з нетерпінням чекаємо появу Марго на червоній доріжці церемонії.

Читайте також:

Марго Роббі у вечірніх сукнях (23 фото)