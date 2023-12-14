У гламурній мінісукні з місяцем та зірками: Тейлор Свіфт заскочили дорогою на вечірку

13 грудня Тейлор Свіфт виповнилося 34 роки і тому вона організувала вечірку, куди покликала близьких друзів. Співачка вирішила відсвяткувати день народження у Нью-Йорку, у фешенебельному ресторані Freemans, а потім вирушила у нічний клуб The Box із подругами. Її бойфренда, футболіста Тревіса Келсі, на вечірці помічено не було.

Свіфт прийшла на вечірку в мінісукні від бренду Clio Peppiatt, повністю розшитій чорним бісером. Також на сукні були зображені місяць та зірки за допомогою сріблястого бісеру.

Свій святковий лук дівчина доповнила босоніжками на високих підборах та гламурною срібною сумкою від бренду Aquazzura. На плечі вона накинула чорну коричневу шубу, а ось макіяж зробила свій улюбленний – із червоною помадою.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Серед гостей Тейлор була помічена і акторка Блейк Лайвлі, яка з'явилася у шкіряній сукні та золотих прикрасах. Також того дня зірка серіалу "Пліткарка" доповнила свій образ клатчем від бренду Chanel та чоботями від Christian Louboutin.

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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