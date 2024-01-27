У гламурній мінісукні з великих леліток: гламурна Гайді Клум під прицілом папараці в Маямі

50-річна супермодель та телеведуча Гайді Клум потрапила під приціл папараці в Маямі, коли йшла до одного із закладів міста. Зірка приїхала на розкішному автомобілі, а сама була одягнена у дуже гламурну вечірню мінісукню.

Її вбрання складалося з безлічі великих леліток, скріплених між собою, яке вона доповнила бомбером і босоніжками на високих підборах. Також на плечі у неї висіла невелика чорна сумка, а на очах були сонцезахисні окуляри.

Волосся Гайді уклала в об'ємні локони, зробила свій улюблений червоний манікюр і одягла діамантові прикраси.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Компанію їй склала інша зірка моди – чеська супермодель Кароліна Куркова. 39-річна знаменитість була одягнена не менш ефектно, оскільки на ній була чорна мінісукня, яку вона поєднала зі шкіряною курткою та великою сумкою.

Гайді Клум та Кароліна Куркова / Фото: Getty Images

Куркова на відміну від Клум рідко потрапляє під приціл папараці, але нещодавно її помітили, коли вона йшла до своєї машини. Зірка тоді була у стильній шкіряній спідниці та на підборах.

Читайте також:

Гайді Клум дорогою на знманя талантшоу America's Got Talent (41 фото)