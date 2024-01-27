У гламурній мінісукні з великих леліток: гламурна Гайді Клум під прицілом папараці в Маямі

Зірка провела час зі своєю подругою Кароліною Курковою.
50-річна супермодель та телеведуча Гайді Клум потрапила під приціл папараці в Маямі, коли йшла до одного із закладів міста. Зірка приїхала на розкішному автомобілі, а сама була одягнена у дуже гламурну вечірню мінісукню.
Її вбрання складалося з безлічі великих леліток, скріплених між собою, яке вона доповнила бомбером і босоніжками на високих підборах. Також на плечі у неї висіла невелика чорна сумка, а на очах були сонцезахисні окуляри.
Волосся Гайді уклала в об'ємні локони, зробила свій улюблений червоний манікюр і одягла діамантові прикраси.
Компанію їй склала інша зірка моди – чеська супермодель Кароліна Куркова. 39-річна знаменитість була одягнена не менш ефектно, оскільки на ній була чорна мінісукня, яку вона поєднала зі шкіряною курткою та великою сумкою.
Куркова на відміну від Клум рідко потрапляє під приціл папараці, але нещодавно її помітили, коли вона йшла до своєї машини. Зірка тоді була у стильній шкіряній спідниці та на підборах.
Читайте також:
- У бірюзовій сукні та з зачіскою, як у принцеси Уельської: Гайді Клум сходила на вечірку
- Просто неймовірна: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці у гламурній сукні з розрізом
- Які красуні: Гайді та Лені Клум у вечірніх сукнях сяяли на червоній доріжці