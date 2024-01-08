У гламурній рожевій сукні з боа: Марго Роббі прийшла в образі ляльки Барбі на "Золотий глобус"

На червоній доріжці акторка знову відтворила образ однієї з ляльок.
Голлівудська акторка Марго Роббі стала ідеальним втіленням улюблениці багатьох дітей – ляльки Барбі. Акторка не лише чудово вжилася в роль, а й неймовірно схожа знамениту іграшку. І попри те, що фільм "Барбі" вийшов ще літом минулого року, акторка продовжує з'являтися на публіці в образах, які є репліками вбрання ляльки.
Церемонія "Золотий глобус" не стала винятком, адже для неї акторка обрала вбрання, яке точно повторювало образ ляльки, що надійшла у продаж 1977 року, модель називалася "Барбі Суперзірка" (Superstar Barbie).
Яскраво-рожеву сукню для червоної доріжки Марго створив на замовлення Модний дім Armani Privé. Сукня була повністю розшита лелітками, мала V-подібне декольте та дві широкі бретельки.
Доповнювало сукню Марго рожеве боа із сітчастої тканини, яке було таким довгим, що трохи волочилося по підлозі, створювавши ефект шлейфу.
Вечірнє вбрання акторки доповнили лаконічна зачіска та макіяж, а також набір з діамантів — сережки та каблучка, яку вона носила, як обручку на безіменному пальці лівої руки.
Також цей аутфіт вона доповнила рожевими туфлями на підборах та гламурним рожевим клатчем зі стразами.
На захід Марго Роббі прийшла зі своїм чоловіком Томом Акерлі, який вибрав менш гламурний образ – чорний костюм та чорну смугасту сорочку. Також на ній була краватка-метелик і лаковані туфлі.
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