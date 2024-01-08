У гламурній рожевій сукні з боа: Марго Роббі прийшла в образі ляльки Барбі на "Золотий глобус"

На червоній доріжці акторка знову відтворила образ однієї з ляльок.

Голлівудська акторка Марго Роббі стала ідеальним втіленням улюблениці багатьох дітей – ляльки Барбі. Акторка не лише чудово вжилася в роль, а й неймовірно схожа знамениту іграшку. І попри те, що фільм "Барбі" вийшов ще літом минулого року, акторка продовжує з'являтися на публіці в образах, які є репліками вбрання ляльки.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Церемонія "Золотий глобус" не стала винятком, адже для неї акторка обрала вбрання, яке точно повторювало образ ляльки, що надійшла у продаж 1977 року, модель називалася "Барбі Суперзірка" (Superstar Barbie).

Superstar Barbie, 1977 / Фото: Getty Images

Яскраво-рожеву сукню для червоної доріжки Марго створив на замовлення Модний дім Armani Privé. Сукня була повністю розшита лелітками, мала V-подібне декольте та дві широкі бретельки.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Доповнювало сукню Марго рожеве боа із сітчастої тканини, яке було таким довгим, що трохи волочилося по підлозі, створювавши ефект шлейфу.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Вечірнє вбрання акторки доповнили лаконічна зачіска та макіяж, а також набір з діамантів — сережки та каблучка, яку вона носила, як обручку на безіменному пальці лівої руки.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Також цей аутфіт вона доповнила рожевими туфлями на підборах та гламурним рожевим клатчем зі стразами.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На захід Марго Роббі прийшла зі своїм чоловіком Томом Акерлі, який вибрав менш гламурний образ – чорний костюм та чорну смугасту сорочку. Також на ній була краватка-метелик і лаковані туфлі.

Марго Роббі та її чоловік Том Акерлі / Фото: Associated Press

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